



"Боже помилуй": главный раввин Иерусалима против назначения Оханы спикером

Главный раввин Иерусалима Шломо Амар резко высказался в отношении назначения Амира Оханы спикером Кнессета.



Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.



Его возмутил тот факт, что столь высокий пост занимает открытый гей. По словам раввина, назначение того, кто "утратил всякий стыд" - это "горе и позор".



"Горе тем, кто об этом услышит о таких вещах. Это невыносимо. Они назначают таких на высокие должности. Они потеряли всякий стыд и позор", - возмутился он.



По словам Амара, представители ЛБГТ-сообщества выставляют свою ориентацию напоказ, в том числе, с помощью прайдов. Критике раввин подверг и тех, кто поддержал кандидатуру Оханы, особенно "богобоязненных законодателей".



"И теперь они назначили… Боже, помилуй", — добавил Амар.



Стоит отметить, что он уже неоднократно выражал свою неприязнь к представителям ЛБГТ-сообщества. Раввин называл геев "мерзкой сектой".