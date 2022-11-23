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Боятся Байдена. Ликуд отказывается выполнять требования Смотрича
23.11.2022 12:46 Аркадий Бочаровский

Боятся Байдена. Ликуд отказывается выполнять требования Смотрича

Ликуд отказывается возложить на Смотрича ответственность за израильские поселения и гражданскую администрацию в Иудее и Самарии.

Ликуд боится администрации Байдена и пока отказывается передать председателю партии религиозного сионизма Бецалелю Смотричу ответственность за гражданскую администрацию на палестинских территориях.

Израильский журналист Амит Сегаль пишет, что Смотрич с самого начала переговоров требовал, чтобы ответственность за гражданскую администрацию была передана ему.

Цель Смотрича - обеспечить принудительное пресечение незаконного палестинского строительства. Ликуд сейчас отказывается выполнять это требование , в том числе и “из-за политической деликатности вопроса”.
 

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