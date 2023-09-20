



Боты пытались сорвать встречу Зеленского и Нетаниягу

Первая после полномасштабного вторжения РФ встреча Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу на полях Генеральной ассамблеи ООН была в шаге от срыва.



Помешать ей всеми силами и средствами пытались… боты. Об их обнаружении и еще некоторые нюансы, сообщило посольство Украины в Государстве Израиль.



"Перед встречей премьер-министра Нетаньяху и президента Зеленского мы идентифицировали вражескую сеть ботов на платформе X. Фейковая сеть на иврите распространяет клевету на президента Зеленского и украинский народ", – говорится в сообщении посольства.



И только благодаря вовремя поступившему предупреждению встреча Зеленского и Нетаниягу состоялась и прошла в дружественной обстановке.



Напомним, на полях Генеральной ассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу провели 15-минутную встречу, а перед тем – телефонный разговор. Стороны обсудили пути поддержки Украины со стороны Израиля в противостоянии российскому вторжению.



