



Боснийские сербы наградили Путина почетной медалью

Лидер боснийских сербов в воскресенье наградил президента России Владимира Путина высшей почетной медалью за его "патриотическое беспокойство и любовь" к контролируемой сербами части Боснии.



Об этом сообщает Associated Press.



"Путин отвечает за развитие и укрепление сотрудничества, а также политических и дружеских отношений между РС (Республикой Сербской) и Россией", - заявил лидер боснийских сербов Милорад Додик.



Додик наградил Путина по случаю "дня Республики Сербской", который Конституционный суд Боснии признал незаконным. Это день, когда в 1992 году боснийские сербы провозгласили, что они отделяются от Боснии с целью отделения населенных сербами регионов Балканского государства и присоединения их к Сербии.



Медаль будет вручена Путину во время следующей встречи с лидером боснийских сербов.

