Новости » Политика
Боррель: ядерное оружие РФ в Беларуси будет угрожать безопасности ЕС
26.03.2023 19:05 Ирина Демьянова

Боррель: ядерное оружие РФ в Беларуси будет угрожать безопасности ЕС

Перемещение российского тактического ядерного оружия в Беларусь несет угрозу европейской безопасности.

Об этом написал глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в своем Twitter.

Он отметил, что Белоруссия может и должна это остановить. По его словам, ЕС в любом случае готов ответить на эскалацию последующими санкциями.

"Размещение в Беларуси российского ядерного оружия означало бы безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности", - написал он.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы