Боррель: ядерное оружие РФ в Беларуси будет угрожать безопасности ЕС
Перемещение российского тактического ядерного оружия в Беларусь несет угрозу европейской безопасности.
Об этом написал глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в своем Twitter.
Он отметил, что Белоруссия может и должна это остановить. По его словам, ЕС в любом случае готов ответить на эскалацию последующими санкциями.
"Размещение в Беларуси российского ядерного оружия означало бы безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности", - написал он.