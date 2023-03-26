



Боррель: ядерное оружие РФ в Беларуси будет угрожать безопасности ЕС

Перемещение российского тактического ядерного оружия в Беларусь несет угрозу европейской безопасности.



Об этом написал глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в своем Twitter.



Он отметил, что Белоруссия может и должна это остановить. По его словам, ЕС в любом случае готов ответить на эскалацию последующими санкциями.



"Размещение в Беларуси российского ядерного оружия означало бы безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности", - написал он.



