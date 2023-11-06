



Боррель: война на Ближнем Востоке – битва религии и цивилизации

Война превратила израильско-палестинский конфликт в "битву религии и цивилизации".



Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на конференции в Брюсселе.



"Израильско-палестинский конфликт больше не является израильско-арабским, а является религиозной и цивилизационной битвой. Разворачивающаяся трагедия на Ближнем Востоке является результатом коллективной политической и моральной неспособности разрешить конфликт между двумя национальностями, за что два народа платят высокую цену", - сказал Боррель.



По его словам, международное сообщество привержено "решению о двух государствах", хотя за десятилетия "дорожная карта" того, как этого достичь, так и не была представлена.