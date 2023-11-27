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Боррель: вакуум власти в Газе угрожает Европе
27.11.2023 16:58 Алина Груднева

Боррель: вакуум власти в Газе угрожает Европе

Вакуум власти в Газе может затронуть, в том числе, и Европу.

Такое предупреждение на саммите в Барселоне сделал европейской дипломатии Жозеф Боррель.

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"Если в Газе возникнет вакуум власти, произойдут демографические изменения, и Европа станет первой жертвой", - предостерег он.

По словам Борреля, руководство Палестинской автономии должно взять Газу под свой контроль.

"Продление нынешнего режима прекращения огня в Газе вполне достижимо и позволит международному сообществу работать над политическим решением конфликта", - добавил он.
 

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