



Боррель: вакуум власти в Газе угрожает Европе

Вакуум власти в Газе может затронуть, в том числе, и Европу.



Такое предупреждение на саммите в Барселоне сделал европейской дипломатии Жозеф Боррель.



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"Если в Газе возникнет вакуум власти, произойдут демографические изменения, и Европа станет первой жертвой", - предостерег он.



По словам Борреля, руководство Палестинской автономии должно взять Газу под свой контроль.



"Продление нынешнего режима прекращения огня в Газе вполне достижимо и позволит международному сообществу работать над политическим решением конфликта", - добавил он.

