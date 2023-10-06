



Боррель: Украина "подтолкнула очередь" в Евросоюз

Озвученный ранее 2030 год как срок расширения Европейского союза рассматривается только как ориентир. Поскольку благодаря Украине этот процесс будет идти быстрее. Об этом заявил высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.



"Это политический горизонт... Но это не означает точные сроки", - отметил он перед началом неформального саммита ЕС в Гранаде в Испании.



Таким образом глава европейской дипломатии прокомментировал журналистам фразу главы Европейского совета Шарля Мишеля о том, что ЕС может пополниться новыми членами только в 2030 году.



По словам Борреля, целью назначения подобной даты была "мобилизация политической энергии для того, чтобы начать движение".



Также он высказал мнение, что руководство Евросоюза и так потратило много времени для расширения состава блока, и ожидает ускорения процесса расширения благодаря заявке Украины как кандидата на вступление в ЕС.



"Она "подтолкнула" очередь, и очередь будет двигаться, и мы будем двигаться быстрее", - добавил Боррель.

Вступление Украины в ЕС



Напомним, еще в прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС. Теперь страна должна выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноправным членом блока.



По состоянию на конец июня наша страна выполнила два из семи условий, необходимых для начала переговоров, а недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что государство завершает выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии на правительственном уровне.