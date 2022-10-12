



Боррель: Украина и Запад вместе победят!

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил о новой реальности и новом мировом порядке.



«Старого мира больше не существует. Думаю, дело в том, что мы, европейцы, ощущаем последствия многолетнего процесса, в котором мы стали воспринимать источники нашего процветания отдельно от источников безопасности. Наше процветание основывалось на дешевых энергоносителях из России. Российский газ воспринимался как дешевый, доступный, безопасный и стабильный – но уже доказано, что это не так», - заявил Боррель.



«Война в Украине продолжается. Мы не предполагали, насколько эффективно Украина будет сопротивляться. И мы не верили, что война будет. Я должен признать, что когда американцы говорили нам: "Они нападут", то мы очень неохотно верили в это.



Важная разница между европейцами, нами и россиянами – мы делаем выводы, мы боремся и побеждаем. А россияне проигрывают, потому что они не способны принимать реальность и живут в параллельном сумасшедшем доме. Потому Украина и Запад вместе победят. Мы – победим!" - заключил главный дипломат ЕС.