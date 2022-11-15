



Боррель: "Сербия и Косово на грани опасного кризиса"

Сербия и Косово находятся на грани опасного кризиса, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.



Его комментарии прозвучали после встреч в Париже на прошлой неделе между ЕС, Францией и лидерами Косово и Сербии, сообщает Euractiv.



"Мы очень обеспокоены ситуацией на Западных Балканах", - сказал Боррель.



Представитель ЕС отметил, что "ненужная и контрпродуктивная напряженность" между сторонами достигает "очень опасного уровня" и создает ситуацию, когда "мы, к несчастью, находимся на грани очередного кризиса".



Касаясь недавней напряженности, он упомянул о самом серьезном и самом опасном кризисе за последние десять лет и сказал, что уход сербов из косовских институтов создал вакуум.



"Обе стороны должны срочно продемонстрировать готовность найти способ снизить эту напряженность. Ни одна из сторон не может нарушать или игнорировать свои обязательства по Диалогу", - подчеркнул Боррель.