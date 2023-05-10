



Боррель сделал четкое заявление о членстве Украины в НАТО

Возможность вступления Украины в Североатлантический альянс пока не обсуждается. Этот вопрос не изучается, как и ранее. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью испанскому телеканалу laSexta.



При этом Боррель напомнил, что Украина уже давно попросит присоединиться к Альянсу и добавил: "Вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на столе, его не было раньше".



Также глава европейской дипломатии отметил, что решение о членстве Украины в Альянсе будут принимать ее члены, и это не зависит от генерального секретаря НАТО.



Комментируя вступление Финляндии в НАТО и намерение Швеции вступить в Альянс, он заявил, что эти страны оставались нейтральными до момента полномасштабного вторжения РФ в Украину.



"Они были нейтральными странами, которые никогда ничего не хотели знать о НАТО. Но когда они увидели, что Россия вторглась в Украину, они сказали, что единственный способ гарантировать нашу безопасность - это быть членами Альянса. И они попросили ускоренно присоединиться", - пояснил Боррель.



Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны-члены НАТО поддерживают идею вступления Украины в Альянс. Впрочем, вопрос состоит в том, когда это произойдет.



Добавим, ранее президент Владимир Зеленский заявил, Украина понимает, что не сможет стать членом НАТО во время войны, однако хочет получить четкий сигнал о том, что она обретет членство после окончания боевых действий.