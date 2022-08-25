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Боррель: Россия поплатится за смерть мирных украинцев
25.08.2022 15:43 Алина Груднева

Боррель: Россия поплатится за смерть мирных украинцев

Европейский Союз осуждает обстрел Россией железнодорожного вокзала в поселке Чаплино Днепропетровской области.
 
Об этом сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
 
Он предупредил, что виновные в ракетном терроре будут привлечены к ответственности».
 
"ЕС решительно осуждает очередное гнусное нападение России на мирных жителей", — сказал Боррель.
 
По его словам, на следующей неделе он проведет в Праге встречи министров иностранных дел и обороны ЕС, чтобы обсудить кризис в Украине.

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