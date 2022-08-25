



Боррель: Россия поплатится за смерть мирных украинцев

Европейский Союз осуждает обстрел Россией железнодорожного вокзала в поселке Чаплино Днепропетровской области.

Об этом сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Он предупредил, что виновные в ракетном терроре будут привлечены к ответственности».

"ЕС решительно осуждает очередное гнусное нападение России на мирных жителей", — сказал Боррель.