



Боррель: Россия ответственна за глобальный продовольственный кризис

Россия несет ответственность за серьезный глобальный кризис с поставками продовольствия. Об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, через несколько дней после того, как кремль объявил о выходе из соглашения об экспорте украинского зерна через Черное море, пишет УНН.



"Мы уже знаем, что это приведет к большому, огромному продовольственному кризису в мире..." - сказал Боррель перед встречей министров иностранных дел ЕС.



Боррель также обвинил Россию в атаке на зернохранилище в Одесской области, что, по его словам, еще больше усугубит продовольственный кризис.



"Уже третью ночь российские бомбы уничтожают всю потровую инфраструктуру в Одессе и склад зерна (...) Поэтому они не только выходят из "зерновой сделки",.. но они сжигают зерно... Это варварское отношение, которое будет принято во внимание Советом ЕС сегодня в разговоре с (министром иностранных дел Украины - ред.) Кулебой, мы получим больше информации", - отметил Боррель.



Напомним, 17 июля Кремль заявил о "фактическом прекращении" действия "зернового соглашения", ссылаясь на якобы невыполнение части договоренностей в отношении России. Также РФ заявила об отзыве гарантий безопасности судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы и расформировании СЦК в Стамбуле.