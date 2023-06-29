



Боррель: Путин утратил монополию на силу

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прокомментировал недавний мятеж основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.



По данным CNN, он сказал, что президент РФ Владимир Путин утратил монополию на силу, о чем свидетельствует попытка "вагнеровцев" пойти на Москву.



"Ослабленный Путин представляет еще большую опасность. Прежде Россию рассматривали как угрозу, из-за того, что она была силой. А теперь же на нее необходимо смотреть как на подверженную риску из-за внутренней нестабильности", - подчеркнул он.

