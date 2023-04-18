



Боррель просит Китай повлиять на Путина

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Китай воспользоваться своим влиянием на Россию, чтобы та прекратила войну против Украины.



"Наши отношения с Китаем не могут развиваться нормально, если Китай не использует свое влияние на Россию, чтобы вынудить ее вывести войска из Украины и прекратить войну", – подчеркнул он.



По словам Борреля, любой нейтралитет, который не делает различий между агрессором и атакованным, означает стать на сторону агрессора.



"Мы много говорили об этом и будем продолжать говорить. С геополитической точки зрения мы должны избежать новой холодной войны между Западом и Дальним Востоком", – добавил он.