Боррель призвал не рассчитывать на защиту США
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны ЕС не рассчитывать на защиту от США.
Об этом сообщает на газету Financial Times.
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"Зонтик США, на который мы полагались со времен холодной войны, может быть не всегда открыт. Возможно, в зависимости от того, кто правит в Вашингтоне, мы не сможем рассчитывать на то, что Америка нас защитит", - отметил он.
По словам Борреля, в альянсе приоритеты отдельных членов могут меняться, но Европа должна готовиться к возможной войне.
"Россия угрожает Европе", - подчеркнул он.