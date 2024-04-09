Новости » Политика
Боррель призвал не рассчитывать на защиту США
09.04.2024 15:47 Алина Груднева

Боррель призвал не рассчитывать на защиту США

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны ЕС не рассчитывать на защиту от США.

Об этом сообщает на газету Financial Times.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Зонтик США, на который мы полагались со времен холодной войны, может быть не всегда открыт. Возможно, в зависимости от того, кто правит в Вашингтоне, мы не сможем рассчитывать на то, что Америка нас защитит", - отметил он.

По словам Борреля, в альянсе приоритеты отдельных членов могут меняться, но Европа должна готовиться к возможной войне.

"Россия угрожает Европе", - подчеркнул он.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы