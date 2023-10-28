



Боррель призвал к “паузе в боевых действиях” в Газе





Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель требует “паузы в боевых действиях”, чтобы допустить гуманитарную помощь в Газу после интенсивных ночных бомбардировок прибрежной территории.



“Газа находится в полном затемнении и изоляции, в то время как сильные обстрелы продолжаются”, – говорит Боррелль в социальных сетях.



“Погибло слишком много мирных жителей, включая детей. Это противоречит международному гуманитарному праву”, – говорит он. “Срочно необходима пауза в боевых действиях, чтобы обеспечить гуманитарный доступ”.