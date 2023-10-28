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Боррель призвал к “паузе в боевых действиях” в Газе
28.10.2023 18:35 Наталья Богинская

Боррель призвал к “паузе в боевых действиях” в Газе



Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель требует “паузы в боевых действиях”, чтобы допустить гуманитарную помощь в Газу после интенсивных ночных бомбардировок прибрежной территории.

“Газа находится в полном затемнении и изоляции, в то время как сильные обстрелы продолжаются”, – говорит Боррелль в социальных сетях. 

“Погибло слишком много мирных жителей, включая детей. Это противоречит международному гуманитарному праву”, – говорит он. “Срочно необходима пауза в боевых действиях, чтобы обеспечить гуманитарный доступ”.

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