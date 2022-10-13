



Боррель пригрозил РФ "полным уничтожением"

Глава евродипломатии Жозеп Боррель пригрозил российской армии "полным уничтожением" в случае ядерного удара РФ по Украине.



"Есть ядерная угроза, и Путин говорит, что он не блефует. Ну, он не может позволить себе блеф. Должно быть ясно: люди, поддерживающие Украину, ЕС, государства-члены, США, НАТО не блефуют также. Любая ядерная атака против Украины создаст ответ. Не ядерный ответ, но столь мощный ответ с военной стороны, что российская армия будет полностью уничтожена", - сказал Верховный представитель ЕС по внешней политике в выступлении в городе Брюгге



Слова Борреля приводит корреспондент Европейской Правды.