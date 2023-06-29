



Боррель предлагает Европейский фонд мира превратить в Фонд обороны Украины

Европейский фонд мира может превратиться в постоянный инструмент для поддержки Украины. В Брюсселе предлагается сделать Фонд обороны Украины.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает Yahoo.



"Мы говорим об обязательствах по безопасности. С моей стороны это означает, что военная поддержка Украины должна быть продолжительной... во время войны и после войны", - сказал Боррель.



Главный дипломат Европейского союза не исключает, что ЕС рассмотрит возможность превращения Европейского фонда мира в Фонд обороны Украины, который в долгосрочной перспективе будет поддерживать украинские войска.



"Поэтому Европейский фонд мира для Украины, возможно, должен стать Фондом обороны Украины - нужно продолжать обучение, продолжать модернизацию армии", - заявил Боррель.



Европейский фонд мира был создан в марте 2021 года. Именно через него страны ЕС оказывают партнерам военную помощь, в том числе и Украине. Фонд возмещает правительствам расходы на военные поставки. На этой неделе Евросовет увеличил финансирование фонда мира на 3,5 млрд евро до 12 млрд евро.