



Боррель потребовал от Ирана прекратить поддержку России в войне

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель во вторник осудил поддержку Ираном России в ее войне против Украины и продолжающиеся репрессии против оппозиции в стране.



"Необходима встреча с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амир-Абдуллахианом в Иордании на фоне ухудшения отношений между Ираном и ЕС", - написал Боррель в Twitter накануне региональной конференции, которую принимает Иордания.

Necessary meeting w Iranian FM @Amirabdolahian in Jordan amidst deteriorating Iran-EU relations

Stressed need to immediately stop military support to Russia and internal repression in Iran

Agreed we must keep communication open and restore #JCPOA on basis of Vienna negotiations — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 20, 2022

"Подчеркнул необходимость немедленного прекращения военной поддержки России и внутренних репрессий в Иране. Согласились, что мы должны держать связь открытой и восстановить Совместный всеобъемлющий план действий на основе Венских переговоров", - добавил он.Недавно Россия получила от Ирана еще одну партию дронов-камикадзе, которыми и атаковала Украину 19 декабря. В целом, страна-агрессор получила 250 БПЛА типа Shahed.Руководство ООН получило письма от Украины, Франции, Германии, Великобритании и США с призывом провести инспекцию поставок Ираном ударных дронов России. В них отмечается, что передача беспилотников противоречит резолюции Совбеза ООН.Беспилотные летательные аппараты серии Mohajer и Shahed, переданные из Ирана в Россию, подпадают под запрещенное резолюцией 2231 СБ ООН оружие, поскольку имеют дальность полета, равную или превышающую 300 километров. Кроме того, БПЛА серии Mohajer производятся компанией Qods Aviation, которая внесена в черный список санкций ООН, ее активы подлежат замораживанию всеми странами.