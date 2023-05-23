



Боррель подтвердил: Украинцев на F-16 уже тренируют несколько стран

Все больше стран присоединяется к так называемой "авиационной коалиции". На сегодня сразу несколько стран Евросоюза уже начали обучать украинских пилотов полетам на истребителях F-16. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед заседанием Совета ЕС в Брюсселе во вторник, 23 мая.



По словам Борреля, истребители F-16 являются абсолютной необходимостью для того, чтобы "украинцы могли продолжать оборону".



"Я счастлив, что наконец тренировка пилотов на F-16 началась в нескольких странах. Это займет время", - сказал Боррель.



На уточняющий вопрос, в каких же странах стартовали учения, Борель ответил: "Во многих, например, в Польше".



Накануне Боррель выразил надежду, что Украина скоро получит истребители F-16. Напомним также, что ранее президент США Джо Байден подтвердил согласие на обучение наших пилотов на F-16 в ходе переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Японии. По словам Байдена, он получил "твердое заверение", что F-16 не будут использоваться для атак на территории России.



В то же время министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл заявил, что эксплуатировать американские истребители F-16 Украина сможет не раньше осени, поскольку передача истребителей может занять в лучшем случае нескольких месяцев.