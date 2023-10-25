



Боррель - Орбану: Венгрию никто не заставляет быть в ЕС

На днях Виктор Орбан сравнил членство в ЕС с советской оккупацией.



В ответ на это сравнение глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сказал Орбану, что никто не принуждает Венгрию быть частью ЕС - “это свободный выбор”.



"Я помню Будапешт 1956 года с российскими танками на улицах - мне тогда было девять лет. Я не вижу никакого сходства между советской оккупацией Будапешта и происходящим в Берлеймонте (штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе) Я не видел там никаких танков, никаких боевых действий. В любом случае никто не обязывает Венгрию быть членом ЕС, это свободный выбор".



