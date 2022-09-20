



Боррель обвинил Путина во лжи

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель во время своего выступления на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил, что президент РФ Владимир Путин распространяет ложную информацию о том, что украинское зерно якобы экспортируют не по назначению.



"Мы должны продолжать бороться против российской пропаганды и ее ложных нарративов. Хочу привести некоторые факты. Зерновое соглашение ООН и наши усилия по внедрению "линий солидарности" уже позволили снизить цены на продовольствие по всему миру. Большая часть украинского зернового экспорта была направлена ​​в нуждающиеся в стране страны. Посмотрите на данные, статистику. Две трети украинского экспорта доставлены в Африку, Ближний Восток и Азию. Поэтому это неправда, что сказал Путин, что зерно, экспортированное из Украины, не попало к нуждающимся людям", - подчеркнул он.