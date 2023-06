Боррель обсудил с главой МО Южной Кореи боеприпасы для Украины

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель провел встречу с министром обороны Южной Кореи Ли Чон Супом.



По его словам, переговоры состоялись на полях саммита по безопасности в Сингапуре.



По словам Борреля, одной из тем встречи была потребность Украины в боеприпасах.



"Разделили обеспокоенность относительно продолжающихся провокаций со стороны КНДР и обсудили потребности Украины в боеприпасах", - сообщил Боррель.



Он добавил, что продолжается совместная работа над развитием нового партнерства в сферах обороны и безопасности.

Good meeting with Korean Defence Minister Lee Jong-sup at #SLD23.



Shared alarm at continued DPRK provocations and discussed Ukraine’s needs for ammunition.



We are working together to build a new security and defence partnership, following up on our successful summit. pic.twitter.com/abhhvXlv6C