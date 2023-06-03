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боррель
03.06.2023 20:35 Алина Груднева

Боррель обсудил с главой МО Южной Кореи боеприпасы для Украины

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель провел встречу с министром обороны Южной Кореи Ли Чон Супом.

По его словам, переговоры состоялись на полях саммита по безопасности в Сингапуре.

По словам Борреля, одной из тем встречи была потребность Украины в боеприпасах.

"Разделили обеспокоенность относительно продолжающихся провокаций со стороны КНДР и обсудили потребности Украины в боеприпасах", - сообщил Боррель.

Он добавил, что продолжается совместная работа над развитием нового партнерства в сферах обороны и безопасности.

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