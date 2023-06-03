Боррель обсудил с главой МО Южной Кореи боеприпасы для Украины
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель провел встречу с министром обороны Южной Кореи Ли Чон Супом.
По его словам, переговоры состоялись на полях саммита по безопасности в Сингапуре.
По словам Борреля, одной из тем встречи была потребность Украины в боеприпасах.
"Разделили обеспокоенность относительно продолжающихся провокаций со стороны КНДР и обсудили потребности Украины в боеприпасах", - сообщил Боррель.
Он добавил, что продолжается совместная работа над развитием нового партнерства в сферах обороны и безопасности.
Good meeting with Korean Defence Minister Lee Jong-sup at #SLD23.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 3, 2023
Shared alarm at continued DPRK provocations and discussed Ukraine’s needs for ammunition.
We are working together to build a new security and defence partnership, following up on our successful summit. pic.twitter.com/abhhvXlv6C