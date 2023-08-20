



Боррель об атаке РФ на Чернигов: Трусливый удар по гражданским

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель отреагировал на российский удар по Чернигову с многочисленными жертвами и пострадавшими.



Свое заявление главный дипломат ЕС опубликовал в Х (Twitter).



Он назвал атаку российских войск на Чернигов "трусливым ударом".



"Решительно осуждаю очередной трусливый и целенаправленный российский удар по Чернигову, направленный против университета и театра, приведший к гибели по меньшей мере 7 гражданских лиц, в том числе детей, и многих раненых", – подчеркнул Боррель.

