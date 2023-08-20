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Боррель об атаке РФ на Чернигов: Трусливый удар по гражданским
20.08.2023 20:58 Ирина Демьянова

Боррель об атаке РФ на Чернигов: Трусливый удар по гражданским

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель отреагировал на российский удар по Чернигову с многочисленными жертвами и пострадавшими.

Свое заявление главный дипломат ЕС опубликовал в Х (Twitter).

Он назвал атаку российских войск на Чернигов "трусливым ударом".

"Решительно осуждаю очередной трусливый и целенаправленный российский удар по Чернигову, направленный против университета и театра, приведший к гибели по меньшей мере 7 гражданских лиц, в том числе детей, и многих раненых", – подчеркнул Боррель.
 

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