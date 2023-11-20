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Боррель о ситуации в Газе: у войны есть правила
20.11.2023 09:57 Алина Груднева

Боррель о ситуации в Газе: у войны есть правила

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Израиль учитывать "правила ведения войны". 

Соответствующее заявление он сделал в понедельник, 20 ноября в интервью испанской газете Pais.

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Он вновь признал, что содеянное ХАМАСом является неоправданным нападением на гражданское население. 

"Но у войны есть свои правила. И бомбардировки должны учитывать жертвы, к которым они приводят", - отметил Боррель.

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