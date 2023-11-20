



Боррель о ситуации в Газе: у войны есть правила

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Израиль учитывать "правила ведения войны".



Соответствующее заявление он сделал в понедельник, 20 ноября в интервью испанской газете Pais.



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Он вновь признал, что содеянное ХАМАСом является неоправданным нападением на гражданское население.



"Но у войны есть свои правила. И бомбардировки должны учитывать жертвы, к которым они приводят", - отметил Боррель.