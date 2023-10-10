



Боррель о помощи палестинцам и решениях Израиля

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил против блокады Газы и призвал открыть гуманитарные коридоры.



"Израиль имеет право защищаться, но отдельные его решения противоречат международному праву", - сказал Боррель.



По его словам, ЕС должен увеличить гумпомощь жертвам насилия последних дней, в том числе, палестинцам.



"Сотрудничество с Палестинской автономией должно продолжаться. Нам нужно будет убедиться, что помощь не попадает в руки террористических организаций. Подавляющее большинство стран ЕС выступают за продолжение сотрудничества с ПА", - добавил Боррель.