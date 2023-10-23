



Боррель настаивает на "гуманитарной паузе" в Газе

В Газу необходимо пропустить как можно больше грузовиков с гуманитарной помощью.



Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, призвав Израиль и ХАМАС "сделать паузу".



"Сейчас самое главное, чтобы гуманитарная помощь поступала в Газу", - сказал он.



Боррель анонсировал встречу министров относительно ситуации и гумпомощи Газе, на чем настаивал генсек ООН Антониу Гутерриш.



"Лично я считаю, что гуманитарная пауза необходима для того, чтобы позволить доставить и распределить гуманитарную помощь", - добавил он.

