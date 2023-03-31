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Боррель: Китай не может быть посредником между Украиной и Россией
31.03.2023 20:25 Алина Груднева

Боррель: Китай не может быть посредником между Украиной и Россией

Китай не может выступать в качестве посредника между Украиной и Россией.

По данным Reuters, такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, тем не менее, Пекин может воспользоваться своим влиянием на РФ, чтобы добиться мира в Украине.

"Китай не видит разницы между агрессором и жертвой агрессии. Китай не призывает к выводу российских войск из Украины", – подчеркнул Боррель в ходе дискуссии, состоявшейся в Мадриде.

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