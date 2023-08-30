



Боррель: Евросоюз планирует вооружать Украину четыре года

Украина нуждается в возможной военной помощи на ближайшие годы. Поэтому нужно учредить специальный фонд в 5 млрд евро в год. Об этом сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.



"Я предложил фонд поддержки Украины на период 2024-2027 годов. Целью является обеспечение надежности нашей военной помощи. Этот фонд будет связан с Европейским фондом мира. Он должен стать фундаментальным элементом нашего долгосрочного вклада в безопасность Украины как об этом в июне договорились европейские лидеры", - заявил он.



Боррель уточнил, что предложенный фонд будет исчисляться 5 млрд евро в год и в среднесрочной перспективе "это потолок, а не цель расходов".



По его словам, министры обороны стран ЕС занялись решением этого вопроса, а завтра этот вопрос будут обсуждать министры иностранных дел.



"Мы рассчитываем достичь согласия как можно скорее. Я надеюсь, это произойдет до конца года", - резюмировал Боррель.



Ранее СМИ сообщали, что ЕС создаст фонд для поддержки армии Украины. Эта инициатива не будет предусматривать прямые платежи ЕС за оружие для Украины, но поможет странам покрыть собственные расходы на закупку боеприпасов и техники для ВСУ, утверждали источники.



Вместе с тем эта инициатива дополняет предложение Евросоюза выделить Украине 50 млрд евро на невоенную помощь в период с 2024 по 2027 год.