



Боррель: Это новое измерение агрессии России и нарушение международного права

Главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель и комиссар по управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич сделали заявление относительно подрыва Каховской ГЭС российскими военными.



"Российская атака на украинскую гражданскую инфраструктуру достигла беспрецедентного уровня с разрушением плотины Каховской ГЭС. Европейский Союз осуждает эту атаку в самых жестких выражениях. Это новое измерение российской агрессии, представляющее собой нарушение международного гуманитарного права.



Наводнение ставит под угрозу жизни сотен тысяч людей в 80 населенных пунктах, включая город Херсон. Оно ухудшает и без того бедственную ситуацию в этих районах.



Разрушение плотины влияет на систему охлаждения реактора на Запорожской атомной электростанции. Россия продолжает свои безответственные ядерные игры, ставя под угрозу безопасность атомной станции, что является явным нарушением резолюции МАГАТЭ. Это безответственно и совершенно недопустимо.



Мы работаем в контакте с украинскими властями, чтобы обеспечить немедленную помощь со стороны ЕС. Центр по оказанию экстренной помощи Европейской Комиссии действует в контакте со службой экстренной помощи Украины. ЕС готов оказать необходимую помощь, включая продовольствие и питьевую воду.



Мы повторяем, что атаки на гражданскую инфраструктуру считаются военным преступлением. Мы заявляем о решимости привести руководителей и исполнителей этих преступлений к суду.



Помощь Украине будет осуществляться столько, сколько потребуется."