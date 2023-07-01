



Бориса Гребенщикова объявили “иноагентом” в России

Минюст России включил музыканта Бориса Гребенщикова в реестр “иностранных агентов”. Об этом сообщается на сайте министерства.



В список “иноагентов” также внесли издания “Бумага” и Sota.vision, телеведущего Андрея Караулова, журналиста Алексея Горпинченко, депутата Мосгордумы Михаила Тимонова, заместителя председателя московского “Яблока” Андрея Морева, бывшего главного раввина Москвы Филиппа Гольдшмидта, автономную некоммерческую общеобразовательную организацию “Англо-американская школа Москвы”.



В сообщении Минюста говорится, что Борис Гребенщиков осуществлял концертную деятельность в зарубежных странах “с целью оказания финансовой помощи Украине”, а также выступал против “специальной военной операции” в Украине. Ведомство утверждает, что музыкант “получал поддержку от иностранных источников”. Минюст также добавил, что Гребенщиков проживает за пределами России.



Гольдшмидт и Горпинченко, по версии Минюста, “распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике”, а также выступали против войны в Украине.



В Минюсте также сообщили, что “Англо-американская школа Москвы” осуществляла деятельность “по пропаганде ЛГБТ-отношений, которая «противоречит государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей”. Учредителем организации является иностранное юрлицо, а коллегиальный орган школы “сформирован из иностранных граждан”.



Морев, Тимонов, Караулов, Sota.vision и “Бумага”, как утверждает Минюст, распространяли материалы других “иностранных агентов”, а также “недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике”.