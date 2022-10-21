



Борис Джонсон заявил, что готов баллотироваться в лидеры Консервативной партии

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил сегодня, в пятницу, что готов баллотироваться в лидеры Консервативной партии вместо Лиз Трасс, которая вчера подала в отставку после 45 дней пребывания в должности.



Член Консервативной партии сэр Джеймс Дедридж сообщил Sky News, что Джонсон добавил: "Ребята, я собираюсь это сделать".



Джонсон возвращается в Лондон после отпуска на Карибах. В настоящее время он занимает второе место в опросах общественного мнения после Риши Сунака.

