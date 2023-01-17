



Борис Джонсон выпустит мемуары

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, вслед за принцем Гарри, решил выпустить свои мемуары.



Как сообщает The Guardian, Джонсон уже подписал соглашение о написании мемуаров. В книге будет идти речь о событиях, произошедших в период премьерства Джонсона: вторжение РФ в Украину, эпидемия коронавируса, Brexit.



Работу над новой книгой будет вести издательство HarperCollins. По словам издателей, книга пока не имеет названия, но мемуары Джонсона "будут не похожими ни на какие другие".



