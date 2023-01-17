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Борис Джонсон выпустит мемуары
17.01.2023 07:26 Ольга Белозерова

Борис Джонсон выпустит мемуары

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, вслед за принцем Гарри, решил выпустить свои мемуары.

Как сообщает The Guardian, Джонсон уже подписал соглашение о написании мемуаров. В книге будет идти речь о событиях, произошедших в период премьерства Джонсона: вторжение РФ в Украину, эпидемия коронавируса, Brexit.

Работу над новой книгой будет вести издательство HarperCollins. По словам издателей, книга пока не имеет названия, но мемуары Джонсона "будут не похожими ни на какие другие".

 

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