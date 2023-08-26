



Борис Джонсон: весь мир знает, кто стоит за ликвидацией Пригожина

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не имеет сомнений в том, что за убийством Евгения Пригожина стоит президент РФ Владимир Путин.



Об этом он написал в своей статье для The Daily Mail.



Джонсон уверен, что Пригожин в последнее время после провалившегося бунта ожидал чего-то подобного со стороны своего покровителя, которого прилюдно унизил.



"Весь мир прекрасно знает, что человек, стоящий за убийством Пригожина и руководства ЧВК "Вагнер", — это тот самый человек, который санкционировал, например, отравления в Великобритания Александра Литвиненко и Сергея Скрипаля. Я готов поспорить, что последней мыслью Пригожина было "Путин!", - сказал Джонсон.



По его мнению, было бы безумием предполагать, что президент РФ оставит Пригожина в живых.