Борис Джонсон: Путин пригрозил мне ракетным ударом

Президент России Владимир Путин угрожал экс-премьеру Великобритании Борису Джонсону ракетным ударом в ходе телефонного разговора в преддверии вторжения в Украину.



Об этом сообщает BBC.



Путин сказал ему, что это "займет всего минуту". По словам Джонсона, угрозами российский президент разразился после того, как он предупредил, что война станет полной катастрофой.



"Долгий разговор" состоялся в феврале 2022 года, за несколько недель до российского вторжения. Джонсон предупредил Путина, что вторжение в Украину приведет к санкциям и увеличению присутствия войск НАТО на российских границах.



"Путин в какой-то момент угрожал мне и сказал: "Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту" или что-то в этом роде", — сказал Джонсон.



