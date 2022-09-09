



Борис Джонсон о смерти Елизаветы II: Я просто задохнулся

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон рассказал, как он отреагировал на смерть королевы Елизаветы II. Он заявил, что был просто охвачен грустью.



"Я просто задохнулся …Меня действительно не легко растрогать до слез, но я был так охвачен грустью", — передает его слова The Guardian.



Джонсон также рассказал, что еще за несколько месяцев до физической смерти королевы журналисты BBC обратились к нему с просьбой записать дань уважения Елизавете II (разновидность некролога, — ред.).



"Несколько месяцев назад телекомпания попросила меня говорить о королеве в прошедшем времени. Мне пришлось попросить их уйти", — добавил Джонсон.



Бывший премьер сравнил покойную королеву с ярким и сияющим светом, который погас, а британцев - с маленькими детьми, которые охотно поверили в то, что королева будет править вечно и вне времени.