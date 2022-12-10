



Борис Джонсон: никаких сделок, Путину доверять нельзя

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в очередной раз выступил категорически против переговоров на условиях Кремля.

По данным УНИАН, об этом он написал в своей колонке для The Wall Street Journal.

"Мне все равно, как часто мне придется это повторять: война в Украине может закончиться только поражением Владимира Путина", - написал Джонсон.

По его словам, российские войска должны быть отброшены к границе 24 февраля.

"Ни Владимир Зеленский , ни украинский народ не могут смириться с другим исходом после пережитого варварства. Никакой сделки "территорий в обмен на мир" не может быть, даже если бы Путин предлагал ее и даже если бы ему можно было доверять, - а ему нельзя", - подчеркнул Джонсон.