



Борис Джонсон не будет бороться за кресло премьера Британии

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что не будет вновь бороться за кресло премьер-министра.



Свое решение он аргументировал тем, что не сможет объединить партию.



"Но в течение последних дней я, к сожалению, пришел к выводу, что это было бы просто неправильно. Вы не сможете эффективно управлять, если у вас нет объединенной партии в парламенте. И хотя я обратился и к Риши, и к Пенни – потому что я надеялся, что мы сможем объединиться в национальных интересах, – мы, к сожалению, не смогли найти способ это сделать", – заявил Джонсон.