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06.09.2022 09:25 Аркадий Бочаровский

Борец за социальные права Адар Мухтар приехала на интервью в лимузине


Госпожа Адар Мухтар, основатель и глава партии “пылающее юношество” вечером 5 сентября явилась на интервью в студию 14-го канала израильского ТВ.

Мухтар, как и череда предшествовавших ей “звезд” интернета борется с “дороговизной жизни”, в том числе жилья, транспорта и продуктов.

Ведущий программы, Шимон Риклин, спросил: “Я видел, что ты приехала на лимузине Мерседес. В твоем возрасте я ходил пешком”.

Мухтар ответила: “Давайте наведем здесь порядок - я приехала в Модиин на общественном транспорте. Я встречаюсь со многими людьми, в том числе и с теми, у кого много денег. Один из них меня подвез. Это люди, которые заботятся о молодом поколении Израиля”.
 


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