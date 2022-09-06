



Борец за социальные права Адар Мухтар приехала на интервью в лимузине



Госпожа Адар Мухтар, основатель и глава партии “пылающее юношество” вечером 5 сентября явилась на интервью в студию 14-го канала израильского ТВ.



Мухтар, как и череда предшествовавших ей “звезд” интернета борется с “дороговизной жизни”, в том числе жилья, транспорта и продуктов.



Ведущий программы, Шимон Риклин, спросил: “Я видел, что ты приехала на лимузине Мерседес. В твоем возрасте я ходил пешком”.



Мухтар ответила: “Давайте наведем здесь порядок - я приехала в Модиин на общественном транспорте. Я встречаюсь со многими людьми, в том числе и с теми, у кого много денег. Один из них меня подвез. Это люди, которые заботятся о молодом поколении Израиля”.

