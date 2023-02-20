



Борцы за демократию перекрыли Аялон и Прибрежное шоссе

Портал ynet сообщает о том, что “многотысячные демонстрации против правовой революции проходят по всей стране, блокируя дороги и основные магистрали”.



Сколько тысяч человек перекрыли Аялон можно судить по приведенной ниже фотографии.



מפגינים נגד הרפורמה חוסמים את נתיבי איילון

תספרו אותם. pic.twitter.com/kuMS3yBX5S — Yisrael Medad (@ymedad) February 20, 2023

אלפים מפגינים: איילון נחסם במחלף קק"ל, חסימה גם בצומת הסירה | עדכונים שוטפים במשדר המיוחדhttps://t.co/DjUcerZooH pic.twitter.com/8vxsAp7hpX — ynet עדכוני (@ynetalerts) February 20, 2023

המחאה ברחבי הארץ: מפגינים חוסמים את איילון והכניסה לנתב״ג



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(צילום: פל תקשורת) pic.twitter.com/OB10PYRovh — חדשות 13 (@newsisrael13) February 20, 2023

В Тель-Авиве протестующие перекрыли дорогу Намир-Роках и развязку Керен Каемет ле Исраэль на шоссе Аялон. Марш в Герцлии перекрыл пляжную дорогу и перекресток Ха Сира. Протестующие перекрыли перекресток Раанана, а в Беэр-Шеве они стояли на дороге на северном въезде в город на улице Сдерот-Регер.