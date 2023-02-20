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Борцы за демократию перекрыли Аялон и Прибрежное шоссе
20.02.2023 10:07 Аркадий Бочаровский

Борцы за демократию перекрыли Аялон и Прибрежное шоссе

Портал ynet  сообщает о том, что “многотысячные демонстрации против правовой революции проходят по всей стране, блокируя дороги и основные магистрали”. 

Сколько тысяч человек перекрыли Аялон можно судить по приведенной ниже фотографии.
 

 



В Тель-Авиве протестующие перекрыли дорогу Намир-Роках и развязку Керен Каемет ле Исраэль на шоссе Аялон. Марш в Герцлии перекрыл пляжную дорогу и перекресток Ха Сира. Протестующие перекрыли перекресток Раанана, а в Беэр-Шеве они стояли на дороге на северном въезде в город на улице Сдерот-Регер.
 
 

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