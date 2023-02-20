Борцы за демократию перекрыли Аялон и Прибрежное шоссе
Портал ynet сообщает о том, что “многотысячные демонстрации против правовой революции проходят по всей стране, блокируя дороги и основные магистрали”.
Сколько тысяч человек перекрыли Аялон можно судить по приведенной ниже фотографии.
В Тель-Авиве протестующие перекрыли дорогу Намир-Роках и развязку Керен Каемет ле Исраэль на шоссе Аялон. Марш в Герцлии перекрыл пляжную дорогу и перекресток Ха Сира. Протестующие перекрыли перекресток Раанана, а в Беэр-Шеве они стояли на дороге на северном въезде в город на улице Сдерот-Регер.