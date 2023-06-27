



"Борцы за демокатию" жгут покрышки и разматывают колючую проволоку у дома Левина





Сотни левых демонстрантов из организации "Ахим Ле Нешек" прибыли сегодня утром 27 июня к дому министра юстиции Ярива Левина в Модиине, протестуя против правовой реформы.



Активисты размотали заграждения из колючей проволоки, трясли "диктаторской колбасой из деликатеса Левина" и табличками "заклятый враг Израиля", а также жгли шины на улице и беспокоили соседей, живущих неподалеку, мегафонами и гудками.



זה מה שקורה מול ביתו של השר לוין עכשיו! איפה השב"כ והמשטרה? pic.twitter.com/3BfhMq3tdw — 🟢or keren (@Wq0oQJmUSfZunt5) June 27, 2023

זה מה שקורה מול ביתו של השר לוין עכשיו! איפה השב"כ והמשטרה? pic.twitter.com/3BfhMq3tdw — 🟢or keren (@Wq0oQJmUSfZunt5) June 27, 2023

Организация "Ахим Ле Нешек" заявила: "Сегодня уже всем ясно, кто на самом деле контролирует эту страну и ведет ее к разрушению. Возможно, Левину удалось захватить страну, но мы освободим ее из его рук. В ближайшие недели борьба за будущее государства усилится, и народ Израиля должен всеми силами включиться в усилия по сохранению демократии".По словам соседей, "активистов" привезли автобусами и демонстрация началась в 05:30. Первый патрульный автомобиль полиции прибыл через полтора часа.