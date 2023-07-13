



"Борцы с переворотом" объявили "день национального сопротивления"



Лидеры протеста объявили, что в связи с продолжающимся продвижением законодательства о правовой революции, "День национального сопротивления" будет проведен в следующий понедельник, 17 июля. По словам организаторов протеста, в течение дня будут проведены "значительные мероприятия по срыву рутины", однако они пока не уточнили, какие именно.



В своем обращении организаторы призвали общественность "массово выйти на улицу в понедельник", чтобы "остановить принятие закона, который будет плохо встречен армией, приведет к развалу экономики и расколу в народе". Организаторы также призвали "председателя Гистадрута и руководителей экономики всех секторов объявить о всеобщем прекращении работы и присоединиться к дню сопротивления".