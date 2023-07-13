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"Борцы с переворотом" объявили "день национального сопротивления"
13.07.2023 17:04 Аркадий Бочаровский

"Борцы с переворотом" объявили "день национального сопротивления"


Лидеры протеста объявили, что в связи с продолжающимся продвижением законодательства о правовой революции, "День национального сопротивления" будет проведен в следующий понедельник,  17 июля. По словам организаторов протеста, в течение дня будут проведены "значительные мероприятия по срыву рутины", однако они пока не уточнили, какие именно.

В своем обращении организаторы призвали общественность "массово выйти на улицу в понедельник", чтобы "остановить принятие закона, который будет плохо встречен армией, приведет  к развалу экономики и расколу в народе". Организаторы также призвали "председателя Гистадрута и руководителей экономики всех секторов объявить о всеобщем прекращении работы и присоединиться к дню сопротивления".

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