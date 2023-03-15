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"Борцы с диктатурой" остановят Бен-Гурион
15.03.2023 06:29 Аркадий Бочаровский

"Борцы с диктатурой" остановят Бен-Гурион


Демонстрации против правовой революции возобновятся сегодня утром, 15 марта. Протестующие попытаются нарушить движение в в районе аэропорта Бен-Гурион перед вылетом премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Берлин, столицу Германии.

Управление аэропортов посоветовало пассажирам прибывать в аэропорт заблаговременно и получать информацию об изменениях через свои авиакомпании. Также сообщалось, что рекомендуется добираться до аэропорта на поезде, после того как организаторы демонстрации подчеркнули, что не будут блокировать подъездные пути к поезду.

Ожидается, что Нетаниягу вылетит в 12:30, поэтому, по словам организаторов демонстрации, ожидается прибытие тысяч автомобилей в аэропорт и движение по подъездным путям, ведущим в аэропорт. "Нетаниягу наткнется нас на каждом углу, на каждом рейсе или конференции, куда он прибудет. Мы не позволим ему разрушить мечту поколений и сионистское видение , превратить Государство Израиль в диктатуру", - заявили организаторы, призвав "всех граждан приехать в Бен-Гурион".

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