



"Борцы с диктатурой" остановят Бен-Гурион



Демонстрации против правовой революции возобновятся сегодня утром, 15 марта. Протестующие попытаются нарушить движение в в районе аэропорта Бен-Гурион перед вылетом премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Берлин, столицу Германии.



Управление аэропортов посоветовало пассажирам прибывать в аэропорт заблаговременно и получать информацию об изменениях через свои авиакомпании. Также сообщалось, что рекомендуется добираться до аэропорта на поезде, после того как организаторы демонстрации подчеркнули, что не будут блокировать подъездные пути к поезду.



Ожидается, что Нетаниягу вылетит в 12:30, поэтому, по словам организаторов демонстрации, ожидается прибытие тысяч автомобилей в аэропорт и движение по подъездным путям, ведущим в аэропорт. "Нетаниягу наткнется нас на каждом углу, на каждом рейсе или конференции, куда он прибудет. Мы не позволим ему разрушить мечту поколений и сионистское видение , превратить Государство Израиль в диктатуру", - заявили организаторы, призвав "всех граждан приехать в Бен-Гурион".