



Борьба с правовой реформой: Гистадрут не останется в стороне

Председатель Гистадрута Арнон Бар-Давид и председатель президиума предпринимательского сектора Доби Амитай выразили сегодня вечером 12 марта полную поддержку планам компромисса по правовой реформе президента страны Ицхака Герцога. Они встретились с президентом и выразили ему "серьезную озабоченность по поводу спокойствия израильского общества и ущерба для экономики после проводимой реформы".



"Оба выразили полную поддержку институту президентства и формирующемуся президентскому плану", - говорится в сообщении. "Бар-Давид и Амитай сегодня вечером призвали всех членов Кнессета и все фракции справа и слева остановить безумие, поразившее израильское общество, и взять на себя ответственность и лидерство за будущее своей страны". Босс Гистадрута и лидер предпринимателей также объявили, что если компромисс не будет найден в соответствии с набросками президента, они "не будут сидеть сложа руки".



Встреча председателя Гистадрута и председателя президиума бизнес-сектора с президентом состоялась после того, как президент встретился с председателем комитета по конституции, законодательству и правосудию, членом парламента Симхой Ротманом. После их встречи было сообщено, что "президент повторил свой призыв о необходимости формулировать как можно более широкие соглашения на благо Государства Израиль и его граждан".



В то же время, под давлением ультраортодоксальных партий, ожидается, что на этой неделе коалиция вынесет законопроект о пискат а-итгабрут на первое чтение на пленуме Кнессета. Вероятно, предложение будет принято завтра или послезавтра. Речь идет о частном законопроекте председателя комитета по законодательству, конституции и праву Симхи Ротмана, согласно которому Кнессет сможет преодолевать решения БАГАЦа большинством в 61 член Кнессета.