



Борьба с диктатурой? Штраус сообщает о резком скачке прибылей от бизнеса в РФ

14-й канал израильского ТВ обвиняет менеджмент концерна Штраус в лицемерии - на фоне отказа от рекламы на канале в рамках своего “этического кода” и “борьбы с диктатурой” Штраус наращивает объемы бизнеса в России.



Пользуясь введенными Западом после начала украинской войны санкциями Штраус захватывают нишу рынка кофе, образовавшуюся в результате ухода западных конкурентов.



Компания Штраус сообщает о двузначном росте прибыли от продаж кофе в России.



Штраус отказался отвечать на запрос 14-го канала о том, как подобная деятельность сочетается с “этическим кодом” компании.

