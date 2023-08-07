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Борьба с диктатурой? Штраус сообщает о резком скачке прибылей от бизнеса в РФ
07.08.2023 09:14 Аркадий Бочаровский

Борьба с диктатурой? Штраус сообщает о резком скачке прибылей от бизнеса в РФ

14-й канал израильского ТВ обвиняет менеджмент концерна Штраус в лицемерии - на фоне отказа от рекламы на канале в рамках своего “этического кода” и “борьбы с диктатурой” Штраус наращивает объемы бизнеса в России.

Пользуясь введенными Западом после начала украинской войны санкциями Штраус захватывают нишу рынка кофе, образовавшуюся в результате ухода западных конкурентов. 

Компания Штраус сообщает о двузначном росте прибыли от продаж кофе в России.

Штраус отказался отвечать на запрос 14-го канала о том, как подобная деятельность сочетается с “этическим кодом” компании.
 

 

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