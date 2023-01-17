



Борьба с беспилотниками: причины провала Южной Кореи

Силы южнокорейской обороны утром 26 декабря не смогли противостоять угрозе северокорейских БПЛА даже после развертывания истребителей, боевых вертолетов и предупредительных выстрелов. По данным Минобороны, вертолеты произвели в общей сложности 100 выстрелов.



“После инцидента Южная Корея направила средства наблюдения вблизи и за границу для фотографирования ключевых военных объектов на севере”, – заявил Объединенный комитет начальников штабов.



Инциденты, подобные тому, что произошел в конце декабря, представляют угрозу национальной безопасности Южной Кореи, поскольку беспилотники летали достаточно долго, чтобы успеть собрать разведданные и сделать аэроснимки.



КНДР расширяет возможности своих беспилотных летательных аппаратов. Согласно отчету Организации Объединенных Наций, в стране имеется не менее 300 беспилотников различных типов. Маловероятно, что южнокорейские военные не знали об этих усилиях по разработке беспилотников, но “сложность систем, а также их способность уклоняться от обнаружения” стали неожиданностью, считает Кен Гаузе, эксперт по Северной Корее из базирующегося в США Аналитический центр Центра военно-морского анализа.



Это говорит о том, что “Северная Корея извлекла выгоду из внешних технологий, потенциально из России или Ирана”, – говорит Гаузе.



По мнению экспертов, использование Россией беспилотников иранского производства против Украины “вероятно, побудит Северную Корею активизировать усилия в этом направлении, создавая асимметричную угрозу, к которой Сеул, похоже, плохо подготовлен”.



"Средства ПВО предназначены для борьбы с угрозами со стороны самолетов, крылатых ракет и вертолетов, которые относительно большие и быстрые. Поскольку дроны, как правило, меньше по размеру и обычно содержат меньше металлических элементов, они более незаметны и имеют меньшую радиолокационную сигнатуру, что затрудняет их обнаружение”, – поясняет аналитик Дэвид Хэмблинг.



Генерал-лейтенант Кан Шин Чул, главный оперативный директор Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, признал после вторжения 26 декабря, что страна не имеет возможности обнаруживать и наносить удары по небольшим беспилотникам-разведчикам с размахом крыльев менее 3 метров. Однако у страны есть радары и другие средства для обнаружения и уничтожения более крупных боевых БПЛА.



“Мы наблюдали это в Саудовской Аравии, России и Украине, где высокотехнологичная защита была прорвана небольшими низкотехнологичными беспилотниками”, — говорит Хэмблинг. “Южная Корея, безусловно, не единственная, кто страдает от подобных нарушений”.