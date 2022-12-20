



Бомба: прокуроры требуют объявить "враждебным" ключевого свидетеля по делу 4000

Давид Шаран, бывший директор офиса Биньямина Нетаниягу, начал давать показания по делу 4000 в окружном суде Иерусалима.



Шаран, обвиняемый во взяточничестве, злоупотреблении доверием и отмывании денег по делу о подводных лодках, уже в начале своих показаний атаковал прокурора, адвоката Амира Табенкина - и заявил, что "я свидетель от вашего имени, от имени прокуратуры, но мне угрожают. Они ведут против меня процесс по делу о подводных лодках, надо мной висит меч этого подразделения. В течение 5 лет они издеваются надо мной и моей семьей". Через несколько минут прокурор уже просил объявить его враждебным свидетелем - и вызвал переполох в зале суда.



Хотя Шаран выступает в качестве свидетеля со стороны обвинения, он считается сторонником Нетаниягу, и назначенный премьер-министром кандидат даже выдвигал Шарана на праймериз "Ликуда". Шаран также находился в офисе во совещание по руководству, на котором Нетаниягу якобы дал указание Фильберу ускорить сделку Безей-Йес, но говорит, что не слышал этого разговора.



В начале своих показаний Шаран заявил, что "я подвергся преследованиям еще до того, как вошел в зал суда. Меня атаковала журналистка. Меня выгнали с работы. Каждые три месяца - личная встреча с Давидом Шараном. Они позаботились о том, чтобы меня уволили и чтобы я не смог защитить себя. Меня представляет общественный защитник из-за давления со стороны прокуратуры. По словам Шарана, "они угрожали, что я не увижу жену, потому что она в их руках. Они угрожали забрать наших детей в органы социального обеспечения". Он добавил, что "сказать, что я спокоен за такие показания, когда палач находится рядом со мной (прокуратура) - я чувствую угрозу от этих показаний"



"Не было ни одного следователя, который посмотрел бы на меня как на чистого человека - каким я был всю свою жизнь". Прокурор Табенкин продолжал спрашивать: "Вы приходили к нам в офис и читали расшифровки своих сообщений, так?". Шаран объяснил, что прочитал почти все, и отметил, что "это нанесло мне травму". Я сказал вам, что материала не хватает. Вы сказали, что восполните эту нехватку. Этого не произошло".



Табенкин повернулся к Шарану и объяснил: "Я не сбрасываю со счетов ваши утверждения, но мы не занимаемся делом, в котором вы являетесь подозреваемым". Шаран ответил ему: "Но когда я вхожу в ваш отдел, я хорошо вижу сидящих там людей - и я знаю, что это наполовину обеспечит предвзятое отношение суда. Мне сказали, что мою мать и сестру никогда не вызывали на допрос. Тирош утверждала, что это неправда. Первое, что я сделал, это позвонил жене и сестре: "Может быть, вы не были в этом отделении?". Они сказали мне: "Мы были, и ты знаете, что банковский счет твоей жены был закрыт".



После этого Табенкин попросил допросить свидетеля в качестве враждебного свидетеля. Шаран ответил, что "я не враждебный свидетель, я свидетель, которому угрожают". Сторонники Нетаниягу были возмущены намерением допросить Шарана как враждебного свидетеля. Судья, Ривка Фридман-Фельдман была в гневе: "Прекратите нелепости, это не представление в театре. Это одноразовое предупреждение". Решение относительно характера расследования в отношении Шарана будет принято позже.

