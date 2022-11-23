



Болсонару оспаривает результаты выборов в Бразилии: 51,05% против 48,95%

Партия Болсонару обратилась в избирательный суд с просьбой отклонить бюллетени из некоторых машин для голосования, которые, как утверждается, были скомпрометированы во время второго тура. Теперь суд дал партии 24 часа на то, чтобы внести поправки в свое ходатайство, включая первый тур голосования.



Сторона не представила доказательств своих утверждений о машинных ошибках. Победа Лулы – с 50,9% против 49,1% Болсонару – была ратифицирована Высшим избирательным судом TSE.



По словам партии Болсонару, если бы рассматриваемые голоса были учтены, он выиграл бы переизбрание “с 51,05% действительных голосов против 48,95% за Лулу”.



Сразу после объявления победы Лулы многие водители грузовиков, поддерживающие Болсонару, установили блокпосты на дорогах, и произошли потасовки с полицией. Некоторые из его последователей продолжают проводить демонстрации у военных казарм, призывая к военному вмешательству, чтобы не допустить вступления Лулы в должность.



Срок полномочий Болсонару на посту президента закончится 1 января, когда состоится инаугурация Лулы. В 2018 году политик не смог баллотироваться, потому что находился в тюрьме и был лишен права занимать государственные должности. Его признали виновным в получении взятки от строительной фирмы в обмен на контракты с государственной компанией. Позже его судимость была аннулирована.