



Большой друг Израиля: Нетаниягу встретился с мэром Нью-Йорка

У Нью-Йорка и Израиля есть потенциал творить добро вместе, заявил во вторник премьер-министр Биньямин Нетаниягу мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу на встрече.



“Вы большой друг Израиля. Вы живете в городе, который является интеллектуальным, культурным и финансовым центром мира, а мы – своего рода еще один центр”, – сказал премьер. “Если мы объединим центры вместе, мы добьемся большего для всех”.



Позже Адамс написал в Twitter, что встретился с Нетаниягу, чтобы “углубить отношения” между Нью-Йорком и Израилем, которые “имеют нерушимую связь”.