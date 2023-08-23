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Большой друг Израиля: Нетаниягу встретился с мэром Нью-Йорка
23.08.2023 13:48 Евгения Маркова

Большой друг Израиля: Нетаниягу встретился с мэром Нью-Йорка

У Нью-Йорка и Израиля есть потенциал творить добро вместе, заявил во вторник премьер-министр Биньямин Нетаниягу мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу на встрече.

“Вы большой друг Израиля. Вы живете в городе, который является интеллектуальным, культурным и финансовым центром мира, а мы – своего рода еще один центр”, – сказал премьер. “Если мы объединим центры вместе, мы добьемся большего для всех”.

Позже Адамс написал в Twitter, что встретился с Нетаниягу, чтобы “углубить отношения” между Нью-Йорком и Израилем, которые “имеют нерушимую связь”. 

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